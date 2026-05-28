Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pedro Infante conmovió y Mauri Stern confesó: “Derrites al mundo, mi corazón es tuyo”!

La nostalgia y el romance se apoderaron del escenario. En esta decisiva semana final, Pedro Infante demostró por qué es uno de los rivales más fuertes. Con una interpretación magistral de “Deja que salga la luna”, el consagrado no solo afinó la voz, sino que conectó con el alma de cada espectador.

El panel de jueces quedó visiblemente cautivado por la precisión del artista. Jely Reátegui destacó la meticulosidad del participante: “Eres fabuloso, me encanta que sigues agregando detalles que hacen que sea más específica la presentación, me ha encantado”, señaló la actriz.

Sin embargo, el momento más apasionado de la noche llegó con la devolución de Mauri Stern. El productor mexicano, conocido por su exigencia, no escatimó en elogios para su compatriota musical: “Me encanta tu falsete, derrites al mundo, eres de mis favoritos. Mi corazón es tuyo”, sentenció.

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