Yo Soy GRANDES BATALLAS: Pedro Infante se impuso a El Puma en intenso duelo musical

Pedro Infante terminó imponiéndose tras una sólida batalla contra El Puma.

El jurado elogió al retador, aunque marcó aspectos por mejorar. “Cantas muy bonito… tu voz es bella”, comentaron sobre El Puma. Sin embargo, señalaron que “el timbre no ha estado estable” y que le faltó mayor conexión emocional con el personaje.

En contraste, Pedro Infante recibió amplios reconocimientos por su desempeño. “Tu participación, como siempre, impecable… lo siento como que ha revivido”, destacaron, valorando su presencia escénica y fidelidad interpretativa.

Uno de los puntos más celebrados fue su mejora técnica. “No te has equivocado en la dicción en una sola sílaba en toda la canción”, remarcaron, recordando que ese era uno de los aspectos más observados en semanas anteriores.

Además, resaltaron la dificultad de la elección musical. “Una apuesta muy arriesgada y muy bien resuelta”, añadieron.

Finalmente, la pizarra confirmó el triunfo del consagrado, que inició la jornada con una nueva victoria.

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