Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael se mantuvo victorioso en la jornada ante Luis Enrique!

Tras la batalla entre Luis Enrique y el consagrado Raphael, aunque ambos participantes salieron al escenario con distintas propuestas, el jurado le otorgó la vitoria a Raphael por unanimidad.

El jurado reconoció avances del retador. “Has mejorado… llegaste al lugar donde tienes que llegar de timbre, tempo y afinación”, comentaron. Sin embargo, también señalaron que por momentos el personaje se perdía en escena.

En cambio, Raphael recibió amplios elogios. “Tienes un alma, tienes un corazón… es un deleite verte”, destacaron tras su presentación. También resaltaron su capacidad interpretativa: “Llegas a esa fibra del sentimiento… hoy lo has hecho excelente”.

La diferencia quedó clara en la votación final. “Raphael, Raphael y Raphael”, anunciaron al girar la pizarra, confirmando la victoria total del consagrado, quien sigue firme en la competencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!