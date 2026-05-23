Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Rauw Alejandro volvió con todo! El exconsagrado retó a Marcello Motta y encendió el escenario con una presentación explosiva
Rauw Alejandro regresó decidido a recuperar la silla de consagrado que perdió semanas atrás. Con un video de presentación cargado de seguridad y revancha, el participante dejó en claro que no piensa rendirse.
“Muchos pensaron que tras perder mi silla no volvería, pero quien me conoce sabe que cuando me caigo me levanto con más fuerza”, expresó antes de ingresar al escenario.
El imitador urbano aseguró que volvió para poner nuevamente el género en lo más alto y demostrar por qué fue campeón de temporada. Además, confesó que no piensa desaprovechar esta nueva oportunidad en competencia.
Al momento de escoger a su rival, Rauw Alejandro sorprendió al elegir a Marcello Motta, uno de los participantes más sólidos de la temporada. “Hoy voy a retar a mi amigo Marcelo Motta”, comentó antes de iniciar el esperado duelo.
Ya en el escenario, el imitador de Rauw Alejandro interpretó uno de los temas más intensos del artista puertorriqueño, desplegando sensualidad, energía y conexión con el público.
Sin embargo, la batalla aún no termina, pues todavía falta la presentación de Marcello Motta y el veredicto final del jurado para conocer quién se quedará con la silla.
