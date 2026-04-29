Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Salsa y elegancia! Tito Nieves fue por Gilberto Santa Rosa

La segunda batalla de la noche tuvo sabor salsero con la llegada del imitador de Tito Nieves, quien eligió retar al consagrado Gilberto Santa Rosa.

Antes de revelar su decisión, el participante explicó su visión musical. “La música tiene alegría, tiene felicidad, pero también hay que ponerle un show sabroso, sentimiento y pasión”, comentó frente al jurado.

Luego, anunció al rival que buscaba enfrentar. “Si escogemos la elegancia… me lo jalo a él: Gilberto Santa Rosa”, dijo, desatando la reacción del público ante un duelo entre dos referentes de la salsa.

Para abrir la batalla, el retador interpretó el tema “Agua que cae del cielo”, mostrando ritmo, presencia escénica y actitud competitiva.

Con esta elección, la competencia sumó uno de los enfrentamientos más llamativos de la jornada, ya que puso frente a frente a dos estilos distintos dentro del género tropical. Ahora quedaba por verse la respuesta del consagrado y la decisión del jurado.

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