Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Se encendió la competencia! Lucero reapareció para enfrentar a Marciano Cantero

Lucero regresó tras haber participado en la temporada 17, llegar a la final de Duplas Perfectas y representar al Perú en Yo Soy Chile.

Durante su video de presentación, la participante dejó claro que conoce perfectamente la presión de este formato y aseguró que volvió para dar una verdadera batalla. Además, recordó que todos sus logros han sido fruto del esfuerzo, la disciplina y el trabajo constante en la imitación.

Con mucha seguridad, Lucero afirmó que para mantenerse en una silla de consagrados no bastan las palabras y que hay que demostrar el talento sobre el escenario. Por ello, decidió enfrentarse nada menos que a Marciano Cantero.

La imitadora interpretó “Ya no”, una de las canciones más reconocidas de Lucero, apostando por una presentación cargada de fuerza, dramatismo y actitud.

Ahora queda pendiente la presentación de Marciano Cantero y conocer cuál será la decisión final del jurado en esta intensa batalla.

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