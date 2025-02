Hallan sin vida a actriz de Netflix en su casa: esto se sabe

La industria del cine y el entretenimiento se encuentra de luto. En Corea del Sur, Kim Sae-ron, reconocida actriz de 24 años de Netflix, fue encontrada sin vida en su residencia ubicada en la ciudad de Seongdong, Seúl.

De acuerdo con información policial, un amigo cercano descubrió el cuerpo de la actriz tras su ausencia en una reunión. Al dar con el cadáver, alertó a las autoridades, quienes llegaron al lugar a las 16:50 (hora local).

Pese a la investigación, no se encontraron indicios de violencia o intervención de terceros en la escena. Por supuesto, lo ocurrido dejó consternados a sus seguidores y colegas, que la recordaban por su talento en el cine y la televisión.

Las autoridades han declarado que, hasta el momento, no se han hallado señales de crimen ni de acceso forzado en su hogar. La investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Kim Sae-ron comenzó su carrera desde niña y alcanzó gran reconocimiento con su participación en la exitosa película The Man from Nowhere (2010). De esta manera, se consolidó como una de las intérpretes más prometedoras de su generación.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ