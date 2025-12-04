Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero tras críticas en Alianza Lima

La brasileña Ana Paula Consorte publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en donde le brinda todo su apoyo y respaldo a Paolo Guerrero. Y es que el delantero de Alianza Lima ha recibido críticas en medio de su renovación con los ‘grones’ y la salida del atacante argentino, Hernán Barcos.

Consorte indicó que no conoce a nadie más disciplinado, comprometido y entregado que Guerrero, pues a sus 41 años sigue vigente haciendo goles, trabajando duro y sobre todo, demostrando la grandeza que algunos se niegan a reconocer.

“Es triste que haya gente que no reconozca tu grandeza. No se trata solo de compromiso, responsabilidad o honestidad, eso es lo mínimo que cualquier profesional debería tener. Contigo es diferente, tú das tu sangre por tu equipo, cargas un peso que pocos soportarían y honras tu historia cada día”, escribió la madre de los dos últimos hijos de Guerrero.

Cabe mencionar que las críticas a Paolo Guerrero se da en medio de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima. Pues los hinchas ‘blanquiazules’ notaron cuando Guerrero saludó con frialdad al ‘Pirata’, además, de ciertas actitudes en el camerino ‘grone’, pues se especula que no hay una buena relación entre varios jugadores.

