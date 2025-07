Anthony Aranda respalda a Melissa Paredes tras declaraciones de Bruno Agostini | VIDEO

En medio de las declaraciones de Bruno Agostini sobre Melissa Paredes, el esposo de la actriz y modelo, Anthony Aranda, salió al frente y defendió a su pareja de las críticas que viene recibiendo. Y es que según Agostini, tuvo un encuentro íntimo con Paredes, sin embargo, es un tema de hace 12 años.

“Hoy desperté y vi que me habían etiquetado en varios videos sobre un programa que salió y quiero contarles mi opinión. Yo creo que a ustedes ni a mí nos incumbe, si es verdad o mentira. La verdad no tiene importancia, mi esposa, hace muchos años, soltera, se divirtió, bien, se lo celebro, qué bien. No pasa nada, así que poco show, por favor”, dijo el ‘Activador’.

El respaldo de Aranda fue agradecido por Paredes quien estuvo en el programa de Latina, ‘Ponte en la Cola’ junto a Michelle Soifer y Ricardo Rondón. “Rescato muchísimo de mi esposo, su madurez porque me dijo, yo no te voy a preguntar nada”, agregó Melissa.

