Cancillería pide a Ucrania localizar peruanos capturados por estar en bando ruso

El Perú busca a sus compatriotas. A través de un comunicado de prensa, la Cancillería ha solicitado al gobierno de Ucrania, liderado por Zelensky, que se confirme si existen peruanos capturados por pertenecer o luchar a favor del bando ruso, con el fin de tramitar su regreso.

La petición del Perú se da luego de que el 6 de mayo, varios familiares de ciudadanos que estarían prestando servicios a las fuerzas armadas de Rusia entregasen una lista de nombres.

Según la Cancillería, inmediatamente tras el recibimiento, se envió una solicitud formal al embajador de Rusia en el Perú donde se reiteró el pedido de búsqueda, ubicación e informe del estado de salud de los compatriotas que estarían luchando en las estepas eslavas.

En ese sentido, se ha confirmado que un peruano se encuentra bajo la custodia del Ejército de Ucrania tras ser capturado en el campo de batalla. Por ello, se está realizando las gestiones y coordinaciones correspondientes para su retorno al Perú.

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