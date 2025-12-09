Habilitan nuevas zonas y entradas para concierto de Bad Bunny en Lima

Ahora o nunca. El concierto de Bad Bunny en Lima está programado para el 16 y 17 de enero en el estadio Nacional, pues el cantante puertorriqueño inició el ‘Debí tirar más fotos: World Tour’ y la productora del concierto anunció nuevas entradas para ambos shows.

Asimismo, la productora del evento indicó que habrán nuevas zonas para el concierto, estas son: Los Vecinos (debajo de la tribuna sur), Pit A y Pit B (al costado del primer escenario). Las demás zonas se mantienen y se dividirán de la siguiente manera.

Los Vecinos

Pit A – Pit B

Platinium

Occidente / Oriente

VIP

Tribuna Norte

Cabe mencionar que así como en el 2022, Bad Bunny tendrá un escenario aparte debajo de la tribuna norte, en esta ocasión se llamará ‘La Casita’. Es decir, los fanáticos que compraron la zona VIP y norte, podrán ver al artista más cerca.

Las entradas estarán disponibles desde este miércoles 10 de diciembre, sin embargo, no han confirmado el horario de venta. Se espera que los precios de las entradas para las zonas anteriores, sean las mismas de la primera fecha.

