Belinda y Cazzu sorprenden al posar juntas y mostrar buena relación

Belinda y Cazzu dejaron atrás los rumores de rivalidad durante un evento de la revista GQ en Ciudad de México, demostrando que entre ellas existe respeto y empatía. Ambas artistas, que en el pasado tuvieron relaciones con Christian Nodal, se mostraron sonrientes y cómplices, compartiendo abrazos y posando juntas ante los fotógrafos como si fueran grandes amigas.

Según una fuente presente en la gala, en la que también fue homenajeado Maluma, “ellas se llevan bien, cero problema”.

La cordialidad entre Belinda y Cazzu sorprendió a los asistentes, quienes esperaban tensión debido al intenso escrutinio mediático que ambas han enfrentado.

Como se recuerda, Belinda vivió un mediático episodio tras su ruptura con Nodal, cuando el cantante hizo públicos mensajes personales de la intérprete y actriz. Por su parte, Cazzu, madre de la única hija de Nodal, ha enfrentado dificultades legales para que su hija Inti pueda viajar sin inconvenientes y ha hablado abiertamente sobre la casi nula relación entre la niña y su padre.

La imagen de ambas artistas juntas envió un mensaje claro: no hay rivalidad, sino respeto. Su complicidad durante el evento ha generado especulaciones entre los fanáticos sobre un posible dueto musical que podría concretarse en el futuro cercano.