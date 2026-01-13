BTS confirma su llegada al Perú en 2026: estas son las fechas de sus conciertos en Lima

BTS volverá a los escenarios internacionales en 2026 y Perú será uno de los países incluidos en su gira mundial. La agrupación surcoreana confirmó que ofrecerá dos conciertos en Lima, un anuncio que ha generado gran expectativa entre miles de fans que esperaban ver al grupo completo por primera vez en territorio peruano.

La llegada de BTS marca un momento histórico para el K-pop en el país, ya que será la primera visita oficial del grupo al Perú desde su debut. Tras varios años de ausencia por proyectos individuales y el cumplimiento del servicio militar, los siete integrantes se reunirán nuevamente para una gira global.

CONCIERTOS DE BTS EN LIMA: FECHAS CONFIRMADAS

La confirmación se realizó el martes 13 de enero, cuando BTS reveló las fechas y destinos de su gira mundial 2026. Lima figura en el calendario con presentaciones programadas para los días 9 y 10, consolidando al Perú como una de las paradas clave del tour en Sudamérica.

El anuncio coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum, cuya preventa iniciará el 16 de enero y que llegará al mercado mundial el 20 de marzo de 2026. El disco contará con 14 canciones interpretadas por todos los miembros, siendo su primer trabajo grupal desde 2022.

