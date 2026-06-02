Perú vs. Haití: fecha, hora y dónde ver el partido amistoso de la selección peruana

La selección de Perú enfrenta a su similar de Haití en partido amistoso a disputarse a pocos días del inicio del Mundial 2026. Peruanos y haitianos irán por un triunfo este viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, en Estados Unidos.

El conjunto blanquirrojo, en el inicio de la ‘era Menezes’, viene de caer 0-2 ante Senegal y luego empatar 2-2 con Honduras. En tanto, el cuadro centroamericano viene de perder 0-1 con Túnez y de igualar 1-1 con Islandia. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Perú vs. Haití.

Cabe apuntar que los momentos de ambas selecciones son muy distintos. Mientras que Perú quedó eliminado del Mundial 2026 al quedar en la novena posición de las Eliminatorias Sudamericanas, Haití sí logró clasificar a la Copa del Mundo, donde enfrentará a Escocia, Brasil y Marruecos por el Grupo C.

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS. HAITÍ?

Perú y Haití se enfrentan este viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, a partir de las 7:00 p.m (hora peruana). Los hinchas peruanos y haitianos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER EL PERÚ VS. HAITÍ?

El partido entre Perú y Haití va por la señal de Movistar Deportes en las siguientes empresas de cable: Movistar: canal 3 (SD), canal 703 (HD). También podrás seguirlo en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de Movistar TV App.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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