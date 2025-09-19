Cantante y compositor Brett James muere en trágico accidente aéreo

Este jueves 18 de septiembre, el reconocido compositor y cantante Brett James perdió la vida a los 57 años, luego de que el avión en el que viajaba se estrellara cerca de la escuela primaria Iotla Valley, Estados Unidos, dejando tres muertos.

James, quien colaboró con figuras de la talla de Tim McGraw, Taylor Swift, Backstreet Boys, Billy Ray Cyrus, Paulina Rubio y Bon Jovi, perdió la vida mientras la aeronave cumplía la ruta desde Nashville, Tennessee, hacia Franklin.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión despegó del aeropuerto John C. Tune y se precipitó a tierra en el condado de Macon, Carolina del Norte. Según se pudo conocer, el artista viajaba en un aeronave monomotor Cirrus SR22T.

La Oficina del Sheriff de Macon informó que, pese a la cercanía del siniestro con el colegio, ningún estudiante ni miembro del personal resultó afectado. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA iniciaron una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

