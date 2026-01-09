‘Cien cuyes’: Dua Lipa recomienda leer libro del escritor peruano Gustavo Rodríguez

La cantante Dua Lupa sorprendió al público peruano al recomendar el libro ‘Cien cuyes‘ del escritor nacional Gustavo Rodríguez en su Club de Lectura Service95, una plataforma web que se ha convertido en un espacio literario para su comunidad.

La artista británica incluyó la novela tragicómica en la lista de libros que se lanzarán este 2026 y que sí o sí deben leer sus seguidores anglosajones. Además ofrece la siguiente sinopsis para resumir la historia, la misma que conecta inmediatamente con los lectores.

‘Cien cuyes’ de Gustavo Rodríguez, traducido por Daniel Hahn (a la venta el 14 de julio). La amistad hace que la vida valga la pena vivirla, y también que valga la pena terminarla. Cuando Eufrasia Vela comienza a trabajar como cuidadora de ancianos en Lima, no sospecha que su trabajo la llevará a una encrucijada existencial. Las cálidas relaciones que forja con Doña Carmen, el Dr. Harrison y “Los Siete Magníficos” la obligan a repensar su rol de madre y hermana, las vicisitudes de la longevidad, las formas que adopta la compasión y el sorprendente valor que los conejillos de indias adquieren en su brújula moral. El Zumbido: Una novela tragicómica sobre uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo: el cuidado de los ancianos y nuestra empatía hacia ellos.

¿QUÉ DIJO GUSTAVO RODRÍGUEZ?

El escritor peruano utilizó sus redes sociales para compartir la noticia y no pudo ocultar su emoción luego de que su libro sea recomendado previo a su publicación en el Reino Unido.

“El club de lectura de @dualipa acaba de recomendar “Cien cuyes” (One Hundred Guinea Pigs) para cuando salga al público anglosajón en unos meses. Es raro, loco, dónde puede terminar lo que uno pergeña en solitario“, escribió Gustavo Rodríguez al compartir el post.

