¡Confirmado! Shakira se presentará en su segundo concierto en Lima | VIDEO

Este lunes 17 de febrero, la cantante colombiana Shakira publicó un video que dejó sorprendido a sus fanáticos, quienes esperaron con ansias la presentación de «Las mujeres ya no lloran».

En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles acerca de su post, luego de que la empresa encargada de su evento lanzara un comunicado por la mañana y tras la cancelación de su primer concierto.

SHAKIRA CONFIRMA CONCIERTO HOY EN LIMA

A través de sus redes sociales, la cantautora de «Waka Waka» y «La Loba» lanzó una historia en la que confirma la realización del segundo concierto, programado para este 17 de febrero.

¿POR QUÉ SHAKIRA CANCELÓ SU PRIMER CONCIERTO?

Según explicó la cantante colombiana, el primero concierto que iba a dar en Lima el 16 de febrero fue cancelado debido a un cuadro abdominal. Por esta razón, Shakira fue internada de emergencia para su pronta recuperación.

«Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano», señaló.