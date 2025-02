Shakira cancela su concierto en el Estadio Nacional por problemas de salud | FOTO

En horas de la tarde de este 16 de febrero, la artista colombiana Shakira envió un comunicado en el que informó que, por problemas de salud, no podrá realizar el concierto programado para hoy en el Estadio Nacional.

«Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médico que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche», se lee.

En el mensaje, además, la cantante de «La Loba» indicó que se encuentra triste por no poder brindar dicha presentación al público peruano, quienes muchos de ellos vinieron desde lejos para verla brillar en el escenario.

«Mi plan es realizar este show en cuenta sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión. Los quiero mucho. Shak», finaliza el comunicado.

