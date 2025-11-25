Dua Lipa cantará ‘Cariñito’: este es el origen de la canción

Dua Lipa parece haber revelado la canción que cantará esta noche en el estadio de San Marcos, pues varias personas escucharon que sonó ‘Cariñito’ en los parlantes del recinto y todo parece indicar que es la canción elegida para el concierto de esta noche.

DUA LIPA VA A CANTAR CARIÑITO HOY EN LIMA CRJJEKSLSLKZLSLSKKZKZ pic.twitter.com/8LcbYx9Yut — jazz!¡ 🌱 (@jazminctt) November 25, 2025

En esta nota de Latina Noticias, te contaremos el origen de la canción ‘Cariñito’ ya que es muy escuchada por los peruanos y disfrutada en diversas fiestas. Cabe mencionar que fue una de las canciones símbolo de los Juegos Panamericanos 2019 cuando se realizaron en Lima.

La canción ‘Cariñito’ fue escrita por el compositor peruano Ángel Aníbal Rosado en 1979 y originalmente interpretada por la banda peruana Los Hijos del Sol. Cabe mencionar que la agrupación Bareto, la canta constantemente y es como se hizo mucho más conocida en Perú y es Mauricio Mesones quien canta la canción para dicha agrupación.

