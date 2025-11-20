Dua Lipa en Lima 2025: ¿qué canción cantará la cantante británica?

La cantante británica, Dua Lipa, está próxima a llegar a Perú para ofrecer un único concierto en Lima, pues la joven talentosa viene haciendo una gira por Sudamérica y ahora le toca el turno a nuestro país. Si bien sus miles de fanáticos ya esperan con ansias su show, hay un tema que tiene ansiosos a todos.

Pues muchos se preguntan qué canción peruana cantará Dua Lipa en el estadio de San Marcos el próximo martes 25 de febrero, ya que en sus últimos conciertos en Argentina, Chile y Brasil, la británica se lució cantando en español y portugués.

En redes sociales se ha hecho todo un debate sobre la canción que cantará Dua Lipa, pues algunos indican que cantará alguna canción criolla de Eva Ayllón, otros mencionan a Pedro Suárez Vértiz y más. Pues en Argentina, Dua se lució cantando ‘De Música Ligera’, en Chile cantó “Tu falta de querer” y en Brasil cantó “Magalenha”.

El concierto de Dua Lipa en Lima está programado para el martes 25 de febrero en el estadio de San Marcos y a pocos días de su presentación, aún quedas algunas localidades disponibles, pues desde que se dio el anuncio de su llegada, los fanáticos hicieron sus respectivas compras.

