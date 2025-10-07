Histórico exintegrante del Grupo 5 y Caribeños de Guadalupe fue operado de urgencia

Los fanáticos de la cumbia peruana se encuentran expectantes luego de conocerse que uno de los exintegrantes del Grupo 5, el cantante peruano Alejandro Humberto Farro Mendoza, conocido artísticamente como Kike Farro, fue operado de urgencia en España debido a una estenosis severa degenerativa en las vértebras cervicales C3, C4 y C5, según confirmó el propio artista a través de sus redes sociales.

Farro, de 61 años, se encuentra internado en la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona, donde permanece bajo observación médica. El también exintegrante de Caribeños de Guadalupe pidió a sus seguidores que recen por su recuperación.

“Se me tuvo que operar por la estenosis severa degenerativa en las vértebras C3, C4 y C5 cervicales. Gracias a la clínica Universidad de Navarra y al equipo de neurocirugía por su atención rápida. Les pido que sigan con sus oraciones por mi pronta recuperación”, publicó el cantante en Instagram.

KIKE FARRO AGRADECE EL APOYO Y PIDE ORACIONES

El intérprete de temas como “Amor de millonario” y “Mal amigo” compartió una foto desde la camilla de la clínica, expresando su gratitud por el cariño recibido. “Gracias a Dios, Cristo, Espíritu Santo, y a mi familia, amigos y seguidores por sus oraciones”, escribió.

Semanas antes, Kike Farro había cancelado presentaciones en Juliaca por motivos de salud que no había detallado. La noticia de su operación generó preocupación entre sus seguidores y colegas, quienes le enviaron mensajes de apoyo, entre ellos Christian Yaipén, líder del Grupo 5.

El artista explicó que fue sometido a cirugía por estenosis cervical degenerativa, un estrechamiento del canal espinal que puede comprimir la médula y los nervios. Esta afección causa dolor intenso, debilidad en las extremidades, hormigueo y pérdida de coordinación, y en casos graves puede afectar la movilidad.

TRAYECTORIA DE KIKE FARRO

Nacido en Chiclayo en 1963, Kike Farro inició su carrera en el Grupo 5 y más tarde se consolidó como voz principal de Caribeños de Guadalupe, agrupación con la que alcanzó gran popularidad en los años 90 y 2000.

En 2014 regresó brevemente al Grupo 5, participando en nuevas producciones antes de lanzar su proyecto solista Kike Farro & Orquesta, con el título de “El Caballero de la Cumbia Peruana”.

