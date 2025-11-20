Fátima Bosch de México es la nueva Miss Universe 2025

Lo último. La nueva Miss Universo 2025 es la candidata de México, Fátima Bosch, pues la joven de 25 años logró superar todas las etapas y finalmente se llevó la corona. La mujer más bella del mundo se coronó en Bangkok, Tailandia e hizo estallar de felicidad a todo su país.

🇲🇽 | FÁTIMA BOSCH ES LA NUEVA MISS UNIVERSE 2025. pic.twitter.com/6Yw2n8UXIW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2025

La joven nació el 19 de mayo del año 2000 en Teapa, Tabasco, México y según las informaciones de medios mexicanos, ha estudiado Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Además, complementó sus estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute en Estados Unidos.

Cabe mencionar que la candidata peruano, Karla Bacigalupo no logró ingresar al Top 30 del certamen de belleza y quedó fuera del Miss Universo 2025.

