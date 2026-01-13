Fiscalía española investiga a Julio Iglesias por presunta agresión sexual y trata

La Fiscalía de la Audiencia Nacional en España inició diligencias contra el cantante Julio Iglesias tras recibir denuncias por presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas. El proceso surge de una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión Noticias, basada en testimonios de excolaboradoras del artista.

DETALLES DE LAS ACUSACIONES CONTRA JULIO IGLESIAS

Dos mujeres, identificadas como Rebeca (empleada doméstica) y Laura (fisioterapeuta), sostienen haber sufrido abusos físicos, verbales y humillaciones constantes. Los incidentes habrían ocurrido principalmente en 2021, en las mansiones del intérprete ubicadas en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas).

Los testimonios más críticos incluyen:

Acoso sexual: Presión para mantener relaciones íntimas con el cantante y su personal.

Violencia física: Relatos de bofetadas y maltratos durante la jornada laboral.

Condiciones degradantes: Las víctimas describen sentirse tratadas como “esclavas” u objetos.

Controles abusivos: Obligación de someterse a pruebas de embarazo, revisiones ginecológicas y test de VIH para mantener el empleo.

UN SISTEMA DE CONTRATACIÓN BAJO SOSPECHA

La investigación, que duró tres años y recopiló versiones de otras 15 exempleadas (1990-2023), revela un patrón de conducta en el entorno del artista. Según las pruebas aportadas —chats de WhatsApp, registros telefónicos y fotos—, el reclutamiento se basaba en el aspecto físico:

Captación: Se exigían fotos de cuerpo completo antes de cualquier entrevista. Intrusión: El cantante realizaba preguntas íntimas sobre la vida sexual de las empleadas. Abuso de poder: Bajo el pretexto de evaluar cirugías estéticas, el artista presuntamente realizaba tocamientos no consentidos.

ACCIONES LEGALES Y SITUACIÓN ACTUAL

La organización Women’s Link Worldwide formalizó la denuncia en nombre de las víctimas. Los cargos imputados incluyen trata de personas con fines de servidumbre, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. La acusación señala a Julio Iglesias como autor principal y apunta a dos administradoras de sus fincas como colaboradoras necesarias.

El Ministerio Público español confirmó la apertura de la investigación, manteniendo la confidencialidad para proteger a las denunciantes. Por el momento, ni el cantante ni su equipo legal han emitido declaraciones ante los requerimientos de la prensa.

Si la Fiscalía halla evidencias sólidas de criminalidad, presentará una querella formal ante los juzgados; de lo contrario, el expediente será archivado.

