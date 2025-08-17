Gonzalo Torres revela cómo nació el nombre de ‘Gonzalete’ para Pataclaun

Gonzalo Torres es el invitado de la semana en ‘Habla Serio‘, pues el reconocido ‘Gonzalete’ de Pataclaun llegó a Latina Televisión después de muchos años y conversó de manera amena con Santiago Gómez y Mónica Delta.

Dentro de todo, Torres recordó su paso por Pataclaun y cómo es que lo llaman ‘Gonzalete’. Pues para el actor peruano, su padrino es quien lo llama ‘Gonzalo González La Gonzalera’ y fue ahí cuando él lo lleva al programa.

“Ese es un nombre que mi padrino me decía. “Ahí está, Gonzalo Gonzáles de la Gonzalera”, entonces yo lo traje al mundo de Pataclaun, definitivamente le caía a pelo al personaje y mi padrino también era de excesos, entonces me bautizó sin yo todavía tener el personaje”, comentó en ‘Habla Serio’.

Torres recuerda que el nombre sale en uno de los programas de Pataclaun y es como finalmente queda en la historia y hasta ahora lo reconocen así. Mónica Delta se mostró sorprendida por la revelación y pensó que todo surgió del mismo programa o por decisiones de él.

