Hermano de Tony Succar revela que tiene un tumor maligno en la tiroides y será operado

El músico Kenyi Succar, hermano menor del productor y ganador del Grammy Tony Succar, sorprendió a sus seguidores al revelar a través de un video en sus redes sociales que le detectaron un tumor maligno en la tiroides, por lo que deberá someterse a una lobectomía tiroidea.

Según detalló, los médicos le advirtieron que existe un 70% de probabilidades de que se trate de cáncer de tiroides, situación que ha generado gran preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.

“Podría tener cáncer de tiroides. Un 70% de probabilidades, según dicen los médicos. Me van a operar. Llevo años con este nódulo tiroideo”, expresó Kenyi Succar visiblemente afectado, al recordar que en 2017 las pruebas realizadas arrojaron un diagnóstico benigno, pero que recientemente el nódulo creció de forma acelerada.

Pese al difícil panorama, el músico aseguró que enfrentará esta etapa con esperanza y fortaleza, aunque admitió que al inicio recibió la noticia en estado de shock.

Asimismo, pidió a sus seguidores que recen por él para que la cirugía se desarrolle sin complicaciones. La publicación de Succar recibió numerosos mensajes de apoyo y solidaridad.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7