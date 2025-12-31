J Balvin y Residente se reconcilian a casi cuatro años de su polémica pelea que salpicó a varios artistas

Casi cuatro años después de su mediático enfrentamiento que dio la vuelta al mundo, los cantantes urbanos J Balvin y Residente confirmaron su reconciliación a través de las redes sociales y sorprendieron a todos sus seguidores.

Los artistas limaron asperezas y se juntaron para tomarse una foto que luego publicaron en Instagram, un post que ya supera los 800 mil ‘likes’ y que ha generado reacciones de más cantantes como Maluma, Bizarrap, Arcángel, Yandel, entre otros.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, escribieron ambos cantantes al compartir la foto al mismo tiempo.

J Balvin y Residente protagonizaron enfrentamientos durante varios años. Sus diferencias saltaron a la luz tras conocerse la lista de nominados a los Latin GRAMMY 2021. El colombiano instó a sus colegas a no asistir a la gala de premiación por la escasa nominación de artistas del género urbano. Tras ello, el puertorriqueño lo calificó de tener doble moral ya que anteriormente sí recibía estos premios musicales. Además arremetió contra su música asegurando que no tenía porque gustarle a todo el mundo.

El conflicto entre ambos se intensificó cuando el exintegrante de Calle 13 acusó al colombiano de actos racistas en sus videoclips. Su pelea salpicó a otros artistas como Bad Bunny, quien mostró abiertamente su apoyo a Residente.

