Jurado que renunció al Miss Universo asegura que triunfo de Fátima Bosch es ‘arreglado’

La mexicana Fátima Bosch se coronó como la nueva Miss Universo el último jueves, sin embargo, cientos de fanáticos y seguidores del certamen aseguran que hubo fraude en la elección de la mujer más bella del mundo. Incluso, algunos jurados renunciaron antes de que se realice el evento y ahora aseguran que todo estaba arreglado para que gane México.

El empresario Omar Harfouch era uno de los jurados del Miss Universo, sin embargo, renunció días antes del evento y ahora ha catalogado a Bosch como una “falsa ganadora” del certamen de belleza. Asimismo, Harfouch acusó directamente al padre de la Bosch, de tener “negocios” con el dueño del Miss Universo, Raúl Rocha.

Y es que a través de su cuenta de Instagram, Harfouch aseguró que tanto Rocha como su hijo, le pidieron que vote por México en el Miss Universo ya que “sería bueno para el negocio”. Ahora, Omar Harfouch ha advertido que revelará todas las pruebas en un documental de HBO el próximo año.

“Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer en exclusiva en HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, indicó Harfouch en un publicación en Instagram.

