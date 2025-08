La carta de despedida de José Peláez que conmovió a los fans de “El Gran Chef”

Una despedida con sabor a gratitud. El conductor José Peláez cerró un ciclo importante en su carrera con una emotiva carta dirigido a sus seguidores y al equipo de producción de “El Gran Chef Famosos”, programa que lideró durante más de dos años y que se convirtió en uno de los favoritos del público peruano.

“Me es muy difícil encontrar las palabras correctas para expresar todo lo que ‘El Gran Chef’ y sus más de dos años han significado en mi vida”, escribió Peláez al inicio de su mensaje, difundida a través de sus redes sociales, acompañada de dos fotos. En la primera la carta escriba por su puño y letra, mientras que en la segunda sale él sonriendo.

“No me cuesta mucho llorar en televisión, pero si me cuesta mucho encontrar la forma correcta de despedir los procesos más hermosos y significativos de mi vida, como este”, añadió.

Con evidente nostalgia, pero con un profundo sentido de agradecimiento, el presentador confesó que el programa fue mucho más que un trabajo.

“El Gran Chef ha sido MI VIDA durante todo este tiempo, ha sido el lugar donde cumplí mi sueño de ser conductor de televisión, donde experimenté un cariño del público que ni siquiera era consciente que existía”, puntualizó.

En su mensaje, también reflexionó sobre lo inesperado de los momentos que cambian la vida: “Las mejores y peores cosas de la vida no te avisan… Esa llamada que te cambia la vida o esa mala noticia que te sacude. Por eso, vivir preocupado por lo que viene no tiene tanto sentido como vivir feliz, disfrutando en familia”.

Peláez, se mostró agradecido con el público por dejarlo entrar a sus hogares: “Gracias por habernos permitido ser parte de su familia durante todo este tiempo. Los voy a extrañar. VOY a extrañar mucho todo esto.”

Finalmente, se despidió con una promesa de llevar consigo cada recuerdo vivido frente a las cámaras: “Espero que nos volvamos a ver en algún momento, y si eso no sucede, me voy tranquilo, porque esto que vivimos juntos me hará sonreír el resto de mis días. Hasta siempre.”

