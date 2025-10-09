László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2025, según anunció la Academia Sueca, que destacó su obra “cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Nacido el 5 de enero de 1954 en Gyula, al sur de Hungría, Krasznahorkai creció bajo una dictadura comunista, experiencia que marcó profundamente su escritura. Su reconocida novela “Melancolía de la resistencia” retrata la atmósfera opresiva de esa época en su ciudad natal, cercana a la frontera con Rumanía.

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Antes de dedicarse por completo a la literatura, estudió Derecho en las universidades de Szeged y Budapest entre 1973 y 1978, aunque abandonó la carrera para desempeñarse en diversos oficios, como minero y vigilante de seguridad.

En 1977 retomó su formación académica, esta vez en Filología Húngara en la Universidad de Budapest, donde comenzó a publicar en revistas literarias, entre ellas Mozó Világ, donde destacó por su estilo denso y poético.

Considerado uno de los autores más importantes de la literatura europea contemporánea, Krasznahorkai es conocido por su prosa hipnótica y sus extensas oraciones que exploran la desesperanza, la fe y la belleza en tiempos de crisis.

