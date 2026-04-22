Canciller Hugo de Zela presentó su renuncia tras postergación de compra de aviones F-16

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, presentó este 22 de abril su renuncia irrevocable al cargo en medio de una creciente crisis política en el Gobierno.

La dimisión ocurre el mismo día en que también dejó el puesto el titular de Defensa, lo que evidencia una fuerte fractura en el gabinete del presidente José María Balcázar Zelada.

En su carta de renuncia, el diplomático señaló que su decisión responde a un “repentino cambio de postura” adoptado por el mandatario en un tema estratégico vinculado a la seguridad nacional. Según explicó, esta nueva decisión podría afectar gravemente los intereses del país, motivo por el cual optó por apartarse del cargo.