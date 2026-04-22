“Contrato ya estaba firmado”: exministros alertan incumplimiento por F-16

La crisis política en el Ejecutivo se profundiza luego de las renuncias del exministro de Defensa, Carlos Alberto Francisco Díaz-Dañino, y del excanciller Hugo de Zela, quienes se pronunciaron sobre la polémica decisión de postergar la compra de aviones F-16. Ambos exfuncionarios coincidieron en advertir graves consecuencias legales y diplomáticas para el país.

Díaz-Dañino explicó que el proceso de adquisición ya se encontraba en una etapa avanzada e incluso con contrato firmado dentro de los plazos establecidos. “La firma del contrato ya se hizo y no requería necesariamente la firma del presidente. El desembolso debía realizarse hoy, pero hasta el momento no se ha dado”, señaló.

Asimismo, detalló que el cronograma fijaba fechas entre el 14 y el 17 de abril para concretar la operación tras la adjudicación, pero esta se paralizó luego de una comunicación del mandatario José María Balcázar Zelada.

El exministro también advirtió que no era posible extender los plazos debido a restricciones legales y a la alta demanda internacional de estas aeronaves. En ese contexto, indicó que Estados Unidos había otorgado una preferencia especial al Perú en costos y condiciones. “Era una deferencia muy particular que no se podía extender”, sostuvo, al remarcar que no ha recibido ningún documento formal que deje sin efecto lo ya avanzado.

Por su parte, el excanciller Hugo de Zela expresó su preocupación por el impacto internacional de esta decisión. “Ya hay un contrato firmado que establece una fecha de pago que vence hoy. Más allá de que no se pague, estamos incumpliendo una obligación contractual. Eso es extremadamente grave para la credibilidad del Perú”, afirmó. En esa línea, advirtió que este escenario afecta directamente la confianza internacional y debilita la posición del país en compromisos diplomáticos.