Luis Fonsi regresa al Perú en 2027 con su gira Mar Infinito World Tour

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi volverá a Lima el próximo 23 de abril de 2027, después de cinco años de ausencia, como parte de su gira mundial “Mar Infinito World Tour 2027”. El concierto se realizará en Arena 1 y contará con su banda de músicos y coros.

El recorrido internacional también incluye países como Puerto Rico, Chile, Argentina y Colombia. El espectáculo repasará distintas etapas de su carrera, con éxitos como “Despacito”, “No me doy por vencido”, “Imagíname sin ti”, “Aquí estoy yo”, “Corazón en la maleta” y “Échame la culpa”.

Fonsi explicó que el nombre de la gira tiene un significado personal: “Mar” reúne la inicial de los nombres de su hija Mika, su esposa Águeda y su hijo Rocco. Además, representa la conexión que ha construido con públicos de distintas partes del mundo a través de su música.

El anuncio llega tras un año destacado para el artista, cuya colaboración salsera “Cambiaré” con Feid alcanzó el primer lugar de las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard.

Asimismo, “Me despido Remix”, junto a Dalvin La Melodía, se posicionó en el primer lugar de las radios de Argentina y Chile, según la información difundida.

PRECIO DE ENTRADAS PARA VER A LUIS FONSI EN PERÚ 2026

La preventa de entradas comenzará el miércoles 14 de octubre a las 11 a. m., a través de Ticketmaster. Los usuarios podrán acceder a un 20 % de descuento con tarjetas BBVA, hasta agotar el stock disponible.

Estos son los precios anunciados para la preventa:

General: S/ 220

S/ 220 VIP: S/ 300

S/ 300 Platinum: S/ 390

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Los Shapis aquí: