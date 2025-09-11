Maju Mantilla se pronuncia tras declaraciones de su ex esposo Gustavo Salcedo

Este jueves, Maju Mantilla aprovechó unos minutos en ‘Arriba Mi Gente’ para pronunciarse acerca de las declaraciones de Gustavo Salcedo. La ex reina de belleza pidió respeto a los medios de comunicación debido a que es su vida privada.

“Quiero hablar sobre un tema porque anoche se difundieron unas declaraciones de mi ex esposo Gustavo Salcedo en un programa de TV, como siempre lo he dicho y sostengo, yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada, jamás voy a hablar de los problemas de mi vida porque he dicho que los voy a resolver dentro de mi privacidad valga la redundancia”, indicó Mantilla.

Asimismo, Maju reveló que ha firmado una conciliación con su ex pareja. “Hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar uno del otro, nos comprometemos en no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia”, agregó.

Maju Mantilla también se dirigió a su ex esposo ya que es un tema entre ambos y no terceros. ” Hace dos años cuando se difundieron imágenes de cámaras de seguridad, en ningún momento yo hice algún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas, no lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan haci mi, ¿por qué? porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más, así que por favor, le pido a los medios de comunicación respeto”, comentó.