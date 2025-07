Melissa Paredes: esto dijo sobre reconciliación entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo

Melissa Paredes volvió a acaparar titulares tras su visita este martes 1 de julio al set de “Ponte en la cola”, donde fue consultada sobre la reciente reconciliación entre su expareja y padre de su hija, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, y la empresaria Ale Venturo. La modelo y actual participante de “El gran chef famosos” no dudó en dar una respuesta directa, que sorprendió a los conductores Micheille Soifer y Ricardo Rondón.

“A mí me encanta que la gente sea feliz. Yo creo que cada uno en lo suyo, opinando de lo suyo, yo no tengo por qué opinar de nadie. Lo que haga o no hagan con su vida, cada uno se encarga”, afirmó Melissa, dejando claro que prefiere mantener la distancia respecto a temas personales de su expareja.

Sobre su relación actual con Rodrigo Cuba, Paredes fue sincera y reconoció que el tiempo ha ayudado a superar conflictos pasados. “Nos llevamos súper bien, somos papás, vamos a ser papás toda la vida. Ya guerreamos, ya nos sacamos los ojos, ya pasó. Yo creo que merecemos ser felices, tenemos una relación muy cordial como papás. Ya si otra persona piensa otras cosas, no es mi tema”, agregó.

Además, Melissa explicó por qué mantiene una relación distante con Ale Venturo, pese a que en un inicio tuvieron buena química. “En su momento a mí me cayó muy bien, me pareció una chica linda hasta que vi unos comentarios desafortunados. Quizá no fue su intención, pero conversando esto en interno, le escribí directamente como tiene que ser. Nunca hemos tenido una diferencia, pero hay cosas que a nadie como mamá le van a gustar”, se animó a comentar sin ahondar en más detalles.

