Michelle Soifer reaparece: “Voy a llegar al 100% para el estreno de ‘Ponte en la cola’”

Michelle Soifer reapareció este miércoles en Latina Noticias Mediodía para contar ella misma por qué el esperado estreno de su nuevo programa “Ponte en la cola” fue reprogramado. Visiblemente más animada, confirmó que atraviesa una recuperación tras una infección gastrointestinal que la obligó a guardar absoluto reposo durante varios días.

“Quiero agradecerle a todo el equipo de Latina por todo el cariño, por todo el apoyo, por la comprensión. Me estoy recuperando, voy a llegar al 100% para este lunes en ‘Ponte en la cola’”, afirmó Michelle en un enlace en vivo. La cantante reconoció que los últimos días han sido difíciles: “La verdad, tuve una semana muy difícil. Estuve en cama, los síntomas fueron muy fuertes para mí”.

ESTRENO PROGRAMADO PARA EL LUNES 30 DE JUNIO

Cabe precisar que hace un par de días, la reprogramación fue confirmada por el gerente general y director de contenido y programación de Latina, Eric Jurgensen, quien respaldó la decisión de esperar la recuperación de la conductora para lanzar el programa en óptimas condiciones. El estreno será el lunes 30 de junio a las 2:00 p.m.

Michelle también agradeció al público y a sus seguidores por su paciencia y preocupación. “Gracias a todos los compañeros que me han estado escribiendo, a toda la gente que nos sigue. No he estado comunicando casi nada en mis redes sociales porque he estado muy triste al no poder colgar los videos de siempre”.

“Amigos, soy Michelle Soifer. Ahora soy parte de Latina, Ricardo Rondón y yo los invitamos este lunes 30 a las 2 de la tarde a disfrutar de Ponte en la cola”, señaló la conductora, emocionada por lo que será su regreso a la pantalla grande.

Pese a la pausa obligatoria, Soifer se mostró entusiasta con lo que está por venir. “Te puedo garantizar que se van a divertir muchísimo. No les puedo adelantar mucho ahora, pero estamos haciendo un trabajo maravilloso con Ricardo [Rondón], que ha venido a visitarme hoy. Estoy super contenta con él, siento que voy a aprender mucho”.

Sobre su compañero de conducción, Michelle agregó: “A Ricardo yo lo considero un amigo mío de hace muchos años. Hemos compartido set, hemos tenido puntos de vista diferentes, pero nos llevamos súper bien. Lo respeto, lo admiro muchísimo y sé que la gente nos quiere juntos”.

EXCLUSIVA EN EL PRIMER PROGRAMA

Además, reveló una exclusiva: la participación especial de Mayra Goñi. “Por primera vez estará Mayra con nosotros, contándonos desde su punto de vista todo lo que ha pasado, en exclusiva”, adelantó.

