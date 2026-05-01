Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 13

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 13 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 13 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visitó en el Estadio Monumental a Universitario, mientras que Sporting Cristal recibió en el Estadio Alberto Gallardo a CD Moquegua.

Sábado 2 de mayo

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Sport Boys

3:15 p.m. | ADT vs. Atlético Grau

5:30 p.m. | Cienciano vs. Comerciantes Unidos

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. CD Moquegua

Domingo 3 de mayo

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Cusco FC

1:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Universitario

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Sport Huancayo

6:00 p.m. | Melgar vs. UTC

Lunes 4 de mayo

1:00 p.m. | Chankas vs. Deportivo Garcilaso

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

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