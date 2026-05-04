Jorge Fossati desmiente cada uno de los puntos mencionados por Franco Velazco en su contra

El exentrenador de la U, Jorge Fossati, negó lo mencionado por el administrador del club crema, Franco Velazco, sobre las supuestas exigencias del DT uruguayo para seguir al frente de Universitario de Deportes.

En primer término, el ‘Nono’ negó haber exigido un aumento de sueldo para continuar en el banquillo crema, sino que fue una simple solicitud, entendiendo en todo momento que tenía ya un contrato firmado con la U. En esa misma línea, descartó que ese pedido haya implicado duplicar el sueldo que ya venía ganando mensualmente.

De otro lado, sobre el supuesto pedido de un auto de alta gama, Jorge Fossati indicó que lo único que pidió fue un auto con mayor espacio de la marca china que auspicia a la escuadra de Ate. Esto en atención a que había tenido un accidente un año antes con el auto que le habían asignado. Contó incluso que desde la administración de la U habían sugerido que él asumiera los costos generados por este percance.

Finalmente, sobre entrometerse en decisiones comerciales o de marketing, el exentrenador crema señaló que solo pedía cosas puntuales, por ejemplo, que en el Estadio Monumental no se usen bombas que botan una especie de arena sobre el campo de juego, que esas áreas no tuvieran la última palabra a la hora de determinar los horarios de los partidos y evitar la presencia de muchas personas en los vestuarios al final de los encuentros.

“No entiendo por qué parece que hay un rencor, un odio, ¿qué hemos hecho en contra de él?”, se preguntó Jorge Fossati al ser entrevistado por el canal de YouTube Linkeados.

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