Muere exparticipante de La Voz Colombia tras denunciar negligencia médica

La industria musical está de luto tras la muerte de Joan Sebastián Alarcón, cantante que alcanzó la fama en 2012 al participar en La Voz Colombia, donde formó parte del equipo de Ricardo Montaner. El artista falleció días después de denunciar la falta de atención médica en un hospital.

En 2024, Alarcón reveló a sus seguidores que padecía cáncer renal con metástasis, enfermedad que enfrentó con valentía y compartió abiertamente en redes sociales. Sin embargo, el pasado 13 de octubre publicó un mensaje en Instagram en el que mostró su indignación al haber recibido un diagnóstico erróneo.

El cantante también denunció que llevaba más de 18 horas esperando atención médica en urgencias. Pocos días después, medios locales como El Espectador confirmaron su fallecimiento, lo que generó una ola de tristeza y reclamos por posible negligencia en su atención.

Fanáticos y colegas del mundo artístico expresaron su pesar por la pérdida de Joan Sebastián Alarcón, recordándolo como un talento que inspiró a muchos con su voz y su lucha. Su muerte ha reavivado el debate sobre la calidad del sistema de salud en Colombia y el trato a los pacientes con enfermedades graves.