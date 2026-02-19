Muere reconocido actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria” a los 53 años

La industria de Hollywood se despide de una de sus figuras más queridas. El actor estadounidense Eric Dane falleció este 19 de febrero a los 53 años, víctima de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Sus allegados confirmaron el deceso mediante un comunicado en TMZ, donde resaltaron la valentía con la que enfrentó la enfermedad desde su diagnóstico en abril de 2025.

Eric Dane pasó sus últimas horas escoltado por su esposa y sus hijas, Billie y Georgia. Su familia lo describió como un guerrero que, hasta el final, utilizó su plataforma para visibilizar la ELA y recaudar fondos para la investigación. Ante la pérdida, solicitaron respeto y privacidad para atravesar este duelo.

En sus intervenciones públicas finales, el intérprete fue sumamente honesto sobre el deterioro de su movilidad. Su objetivo era claro: transformar su diagnóstico en una herramienta de apoyo para otros pacientes con patologías neurodegenerativas.

TRAYECTORIA DE ERIC DANE: DE GREY’S ANATOMY A EUPHORIA

El legado de Eric Dane en la televisión es vasto y abarca géneros muy diversos:

Grey’s Anatomy: Alcanzó el estrellato global como el Dr. Mark Sloan , apodado cariñosamente “McSteamy”. Su carisma lo convirtió en un pilar de la cultura pop de los años 2000.

Euphoria: En años recientes, recibió elogios de la crítica por su intensa interpretación de Cal Jacobs en el drama de HBO, demostrando una madurez actoral notable.

The Last Ship: Protagonizó esta serie de acción bélica bajo la piel del capitán Tom Chandler.

Otros roles clave: Participó en la mítica serie “Charmed” como Jason Dean y se unió al cine de superhéroes en “X-Men: The Last Stand” interpretando a Jamie Madrox.

Con su partida, el entretenimiento pierde a un actor versátil y a un activista comprometido que supo dejar huella tanto en la pantalla como en la lucha contra la ELA.

