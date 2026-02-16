Muere Robert Duvall, actor en “El Padrino” y “Apocalipse Now”, a los 95 años

Robert Duvall, quien dio vida a Tom Hagel como el hijo adoptivo de los Corleone “El Padrino” y al coronel loco por el napalm en “Apocalypse Now”, falleció hoy 16 de febrero a los 95 años de edad, según comunicó su esposa Luciana Duvall, actriz argentina.

“Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo, y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y comodidad”, escribió Luciana Duvall a través de la página oficial del difunto actor.

Duvall fue 7 veces nominado al Óscar, del cual ganó el máximo premio por interpretar a un vagabundo excantante de country en el film “Tender Mercies” (El precio de la felicidad”), de 1983. Sin embargo, uno de los papeles que lo catapultó a la fama fue en el de Tom Hagen, el hijo adoptivo de Vito Corleone en “El Padrino”.

Como muchos actores, comenzó en las tablas del teatro, luego pasó por la primera pantalla en la televisión, hasta llegar a la gran pantalla que es el cine.

“Su pasión por su arte fue igualada sólo por su profundo amor por los personajes, una gran comida y la corte”, describe Luciana Duvall sobre Robert y la actuación. “Bob dio todo a sus personas y a la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, deja algo duradero e inolvidable en todos nosotros”, finaliza.

Uno de los personajes que interpretó en Hollywood, fue el del coronel Kilgore en “Apocalypse Now” (1979), una de las películas más representativas de la guerra de Vietnam. La frase más célebre que dio para este metraje y que quedo grabado en la inmortalidad es: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”.

VIDEO RECOMENDADO