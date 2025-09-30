Murió Carlos Arau, actor de “La Rosa de Guadalupe” y “La familia P. Luche”, a los 54 años

El mundo del espectáculo mexicano está de luto. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó este lunes 29 de septiembre el fallecimiento de Carlos Arau, reconocido actor, director, guionista y productor, a los 54 años de edad. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del gremio, que envió sus condolencias a los familiares y amigos del intérprete. La causa de su deceso, ocurrido el sábado 27, no fue revelada.

Con más de tres décadas de trayectoria en televisión y cine, Carlos Arau deja una huella imborrable en producciones icónicas como “La Rosa de Guadalupe”, “Vecinos y La familia P. Luche”, emitidas por Televisa.

La noticia generó gran conmoción en el medio artístico. Actores como Eduardo España, Maribel Guardia, Horacio Castelo y Roberto Tello expresaron su pesar, mientras que su sobrina, Tihui Arau, confirmó que el velatorio se llevará a cabo en la funeraria J. García López, en Ciudad de México.

El actor Aleks Vázquez también lo recordó con emotivas palabras, llamándolo “el verdadero rey de los comerciales” y destacando su profesionalismo y compañerismo en cada audición.

