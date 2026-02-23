Norma Martínez: “No tengo tiempo de vivir para complacer a nadie”

La reconocida actriz peruana Norma Martínez se sinceró en el podcast ‘Habla Serio’ de Latina Noticias. En una conversación introspectiva, la artista de 56 años reflexionó sobre su necesidad de privacidad, la gestión de su salud mental y el aprendizaje de priorizarse a sí misma por encima de las expectativas ajenas.

A pesar de su exitosa carrera frente a las cámaras y en las tablas, confesó que su personalidad oscila entre dos extremos. “Puedo pasar de ser la persona más simpática y expansiva a ser la más introvertida y tímida”, afirmó. Para la actriz, esta fluctuación depende enteramente de la energía del entorno, algo que ha aprendido a calibrar de forma intuitiva con el paso de los años.

Otro de los puntos más destacados de la entrevista fue su postura frente a la aprobación social. Si bien reconoce que el deseo de agradar es humano, Norma Martínez ha convertido el amor propio en su prioridad absoluta: “La vida es muy corta. No tengo tiempo de vivir para complacer a nadie, salvo para complacerme a mí; desde lo que me interesa crear y desde honrar al ser que soy”.

PRIVACIDAD, SALUD MENTAL Y ESTABILIDAD EMOCIONAL

A diferencia de la exposición que exige su profesión, Norma Martínez defiende férreamente su espacio personal. Citando al poeta Constantino Cavafis, la actriz subrayó que mantener su vida privada alejada del escrutinio público es, para ella, una cuestión de “buen gusto” y equilibrio mental.

Finalmente, la artista destacó que trabaja conscientemente en su salud mental para lidiar con la intensidad emocional que exige la actuación. “Estoy muy atenta a conservar mínimos de estabilidad, porque mi trabajo es muy exigente a nivel emocional”, concluyó, reafirmando que su bienestar es un proceso de aprendizaje continuo.

