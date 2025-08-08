Orquesta de Chimbote y Dayner Tafur ofrecerán concierto gratuito en Lima

La música norteña y la tradición sinfónica se unirán en un espectáculo único este domingo 10 de agosto a las 5:00 p.m., cuando la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Chimbote (OSIJCH) presente en Lima su concierto gratuito “De Europa a los Andes”, en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM).

La presentación contará con 60 jóvenes músicos, niñas, niños y adolescentes que forman parte de una de las iniciativas más importantes de formación musical en el norte del país. Después de más de cinco años, la OSIJCH vuelve a la capital con un repertorio que recorre desde la música clásica europea hasta las raíces andinas del Perú.

El concierto estará dirigido por Dayner Tafur-Díaz, exintegrante de la orquesta y actual director asistente de la Filarmónica de Berlín para la temporada 2024–2025

El programa incluirá piezas como Vírgenes del Sol de Jorge Bravo de Rueda, extractos de Beethoven y la Marcha Eslava de Chaikovski, entre otras obras que fusionarán técnica, emoción y la identidad cultural del norte peruano.

La OSIJCH, impulsada desde hace más de 12 años con el apoyo de SIDERPERU, ha formado a más de 1,800 niños y jóvenes de Chimbote. El proyecto fomenta el desarrollo artístico, educativo y social, fortaleciendo habilidades, autoestima y sentido de pertenencia.

DATOS

Ingreso: Libre

Fecha: Domingo 10 de agosto

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: LUM – Miraflores, Lima

Participan: 60 integrantes de la OSIJCH

Director: Dayner Tafur-Díaz

