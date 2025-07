Pamela López ‘arruina’ cumpleaños de Pamela Franco y asegura que Cueva no pasa pensión de sus hijos

El último 1 de julio, Pamela Franco estuvo de cumpleaños y fue agasajada por su familia, amigos y sobre todo su pareja, Christian Cueva. Pese a que el jugador está en Ecuador jugando con Emelec, el ‘Aladino’ no dejó de sorprender a su amada y le envió mariachis y un romántico mensaje.

Mientras todo era amor entre Franco y Cueva, Pamela López fue consultada sobre la publicación que compartió en su cuenta de Instagram y reveló que Christian Cueva no le pasa la pensión a sus hijos desde el año pasado.

“A mi cuenta no ha llegado ni un sol desde el año pasado”, contó Pamela López a ‘Ponte en la Cola’. Y es que según la madre de los hijos de Cueva, el futbolista no ha pasado la pensión de sus hijos y que los vouchers del Banco de la Nación no tienen validez.

CUEVA Y FRANCO MÁS ENAMORADOS QUE NUNCA

Pese a estar en Ecuador, Christian Cueva le envió mariachis a Pamela Franco y en horas de la noche, le hizo una videollamada en donde le demostró todo su amor. Todo el gesto de amor fue subido a Instagram por parte de Franco y se llevó varios comentarios por parte de sus seguidores.

