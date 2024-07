Reconocida cantante abre cuenta de OnlyFans para vender fotos de sus pies

Cambio radical de su carrera. La cantante británica Lily Allen sorprendió a todos sus seguidores tras incursionar en OnlyFans, plataforma conocida por su contenido para adultos, para ofrecer imágenes de sus pies a sus seguidores.

Allen, también presentadora de televisión, fijó un precio de acceso de 10 dólares para quienes deseen ver este contenido particular. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión? Conoce más detalles en la siguiente nota de Latina Noticias.

¿POR QUÉ LILY ALLEN TOMÓ LA DECISIÓN DE SER PARTE DE ONLYFANS?

En su podcast «Miss Me?», la artista británica reveló los motivos detrás de esta decisión, citando consejos recibidos sobre el potencial lucrativo de vender imágenes de pies en plataformas como WikiFeet.

«Tengo una señora que me hace las uñas y me dijo que tengo cinco estrellas en WikiFeet, lo cual es bastante raro», mencionó, no sin antes agregar que esta experiencia también la motivó a explorar nuevas oportunidades de ingresos.

La incursión de Allen en OnlyFans se suma a la tendencia creciente entre celebridades que buscan monetizar contenido exclusivo a través de la plataforma, que originalmente se destacaba por contenido más explícito.

