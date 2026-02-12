Rubén Blades anuncia su retiro de los escenarios: aquí los detalles

El icónico salsero y actor panameño, Rubén Blades, reveló que pondrá fin a sus giras internacionales en 2027. Según detalló en su portal oficial, ‘Apuntes desde la esquina’, el artista planea establecerse definitivamente en Panamá a inicios de 2028.

A sus 77 años, el ‘Poeta de la Salsa’ explicó que su retiro de los espectáculos en vivo busca priorizar su bienestar físico. Blades enfatizó su deseo de despedirse mientras su voz y energía le permitan mantener el estándar de excelencia que ha brindado a su audiencia durante décadas.

“He decidido abandonar el ritmo de las presentaciones personales. Cumpliré 78 años y espero conservar la salud para seguir activo un par de temporadas más”, confesó el músico.

El cronograma de despedida incluye un tour final por Europa junto a la orquesta de Roberto Delgado. Aunque abandonará los conciertos masivos, el cantautor no descartó seguir colaborando en estudios de grabación con la agrupación de Delgado tras su retiro de las tarimas.

CINE Y LITERATURA: LOS NUEVOS HORIZONTES DE BLADES

El futuro de Rubén Blades no estará alejado del arte. Su agenda inmediata destaca por:

Cine: Iniciará el rodaje de “Armadillo United” en Austin, Texas. Compartirá elenco con figuras como Antonio Banderas , Danny Trejo y Danay García en una trama centrada en el fútbol juvenil.

Libro de memorias: Prepara una recopilación exhaustiva de sus letras, donde explicará el trasfondo y las vivencias detrás de cada composición.

Ficción literaria: Trabaja en la revisión de relatos cortos ambientados en Hispania, un universo imaginario donde coexisten los personajes de sus canciones.

Con esta transición, el referente de la música latina cerrará un ciclo histórico en los escenarios para enfocarse en su legado intelectual y su retorno definitivo a su tierra natal.

