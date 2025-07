Salim Vera a Toño Jáuregui en nueva disputa en redes sociales: “deja de victimizarte”

Las fricciones entre los integrantes de la recordada banda de rock peruano Libido reaparecieron públicamente. Esta vez, Salim Vera lanzó mensajes directos a Toño Jáuregui, exbajista y fundador del grupo, luego de un comentario en redes sociales que reavivó el conflicto.

Todo comenzó cuando una seguidora comentó en una publicación de Toño Jáuregui en Instagram: “Hay más razones para que se junten que para que se separen”. A esto, el músico respondió: “Explícale a Salim”, insinuando que el vocalista sería el principal obstáculo para una nueva reunión.

La respuesta no tardó. Salim Vera reaccionó desde sus historias de Instagram: “Explícales tú, Toño. Explícales por qué no queremos trabajar contigo. ¿Por qué me mencionas a mí? La gente no tiene nada que explicarme, y más cuando tengo clarísimo el porqué no nos reuniremos de nuevo.”

El vocalista agregó: “Deja de victimizarte. A mí no me pongas como el malo de la película. Tú sabes bien que no es así.”

UN REENCUENTRO FUGAZ

El 6 de julio de 2024, la formación original de Libido—Salim Vera, Toño Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffry Fischman—volvió a presentarse en el Estadio Nacional, generando gran expectativa entre los fanáticos. Aquel concierto, cargado de nostalgia, fue seguido por algunas presentaciones en provincias.

Sin embargo, la reunión no prosperó más allá de esas presentaciones. En enero de 2025, Salim Vera había anticipado en una entrevista que no habría continuidad: “Hay diferencias insalvables entre nosotros. La química musical no existe. Eso es completamente irrecuperable.”

Las recientes declaraciones solo confirman lo que ya parecía evidente: no habrá una nueva etapa de Libido con su alineación original. Las diferencias, tanto personales como profesionales, siguen marcando distancia entre sus miembros.

