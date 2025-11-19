Shakira agradece al Perú y muestra fotos inéditas de su estadía: gastronomía, cultura y fans

Tras ofrecer su último concierto en Lima, Shakira sorprendió a sus millones de seguidores al compartir en redes sociales una serie de fotografías que resumen su paso por el Perú.

La cantante colombiana no solo brilló en el escenario, sino que también se dejó cautivar por nuestra cultura y gastronomía. En las imágenes, la intérprete de “Te Felicito” mostró que probó chicharrones, tamales y camote, además de posar con los tradicionales peluches de llamitas que enamoran a turistas de todo el mundo.

También publicó instantáneas de sus presentaciones y de los emotivos encuentros con sus fanáticos.

“Días con pirámides preincas, lamas multicolores, perros sin pelo y noches mágicas llenas de sentimiento y emoción. ¡Gracias, Perú, por darnos tanto!”, escribió la artista.

En minutos, su publicación superó los 65 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios agradeciendo los tres conciertos que brindó en Lima.

SHAKIRA Y PIQUÉ: NUEVA BATALLA LEGAL POR LA VENTA DE SU MANSIÓN EN BARCELONA

La separación de Shakira y Gerard Piqué, una de las más mediáticas y turbulentas de los últimos tiempos, suma un nuevo capítulo. A la ya conocida historia de infidelidad y a los litigios por la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, se añade ahora una disputa por la venta de su lujosa mansión en Barcelona, España.

Según revelaciones exclusivas del paparazzi español Jordi Martin, Piqué estaría presionando para vender la propiedad, construida en 2012 y diseñada en parte por Shakira. Sin embargo, la cantante colombiana se resiste a aceptar cualquier oferta, buscando un precio justo que refleje el valor y la historia de la vivienda.

Las escrituras públicas de la mansión, a las que Jordi Martin tuvo acceso, confirman que Shakira tuvo un papel activo en su diseño, lo que explicaría su resistencia a venderla por una suma que considera insuficiente.

Las razones detrás del apuro de Piqué por vender la propiedad son objeto de especulación. Se barajan dos posibilidades: problemas fiscales que requerirían liquidez inmediata o el deseo de construir una nueva residencia para él y su actual pareja, Clara Chía, en las afueras de Barcelona.

Este nuevo enfrentamiento legal reaviva la tensión entre la expareja, que ya ha protagonizado sonados desencuentros desde su separación en 2022. La venta de la mansión se suma a la larga lista de asuntos pendientes entre Shakira y Piqué, manteniendo a la opinión pública expectante.