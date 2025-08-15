Shakira cancela su concierto en República Dominicana y enfurece a sus fans

Lo lamentan sus fans. La cantante colombiana Shakira ha dado una pésima noticia para todos sus seguidores, pues canceló su concierto en República Dominicana para el viernes 26 de septiembre debido a circunstancias fuera de control, pues así lo informó la organización del show.

Si bien el concierto estuvo programado para el 2 de abril de este 2025 y luego se reprogramó para el 26 de septiembre, ahora queda totalmente cancelado debido a circunstancias fuera de control como lo informó productora.

Los fans de la colombiana han mostrado su molestia, sin embargo, la organización del concierto informó que procederán con la devolución del dinero de las entradas de manera automática. Además, agradecieron al público por la “comprensión y apoyo incondicional”.

Cabe mencionar que Perú vivió la mismo situación con Shakira, pues la cantante colombiana se enfermó horas antes de su primer show y tuvo que reprogramar su concierto. La barranquillera solo se presentó una noche después y su primera fecha la trasladó para el mes de noviembre de este 2025.