Shakira cantó junto a sus hijos Milan y Sasha en el primer concierto de su gira en Brasil

Shakira ha hecho su tan esperado regreso a los escenarios luego de 7 años, y como era de esperarse lo hizo por la puerta grande con su gira «Las mujeres ya no lloran world tour». Su primer show, que tuvo lugar en Brasil, estuvo marcado por un recorrido musical que abarca sus treinta años de trayectoria en el mundo de la música, y ha sido lleno de sorpresas y emociones, especialmente con la participación de sus hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con Gerard Piqué.

El concierto inaugural tuvo lugar en el emblemático estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, donde la artista colombiana desató la euforia de sus seguidores. Hubo gran expectativa sobre qué artistas la acompañarían y grande fue la sorpresa, cuando las pantallas mostraron a Milan y Sasha mientras ella, con un espectacular vestido plateado, se unía a sus voces en «Acróstico».

QUÉ PASÓ EN EL PRIMER CONCIERTO DE SHAKIRA

La noche comenzó con una explosión de energía gracias al DJ brasileño Dennis, quien calentó al público con ritmos electrónicos. Sin embargo, fue Shakira quien realmente encendió el ambiente al presentar una versión moderna de «Estoy aquí», su emblemático tema del álbum «Pies descalzos» lanzado en 1995. Al escuchar las primeras notas, el estadio vibró con la felicidad de los asistentes que no pudieron contenerse y comenzaron a saltar al ritmo de la música.

“¡Buenas noches, Río! No me olvido de eso, no me olvido jamás de ustedes”, expresó emocionada Shakira, visiblemente conmovida por el cariño que sigue recibiendo por parte de su público.

En su discurso, recordó su primera visita a Brasil en los años 90, lo que resalta la conexión especial que tiene con el país carioca y la razón por la que eligió este lugar para iniciar su gira mundial.

A lo largo de la noche, Shakira complació a sus fanáticos interpretando todos sus grandes éxitos, desde «La Tortura» hasta «Hips Don’t Lie» y «Ojos Así», cada uno acompañado de impresionantes coreografías que dejaron a todos asombrados. No obstante, fueron los momentos más íntimos los que más calaron hondo; durante la interpretación de «Última» y, casi al cierre del concierto